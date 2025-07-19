🥇 Синхронист Мальцев выиграл техническую программу соло на чемпионате мира-2025 в Сингапуре
Синхронист Мальцев выиграл золото в технической программе соло на ЧМ-2025.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Мужчины, соло, техническая программа
1. Александр Мальцев (Россия) – 251,7133
2. Деннис Гонсалес Бонеу (Испания) – 241,1667
3. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 238,1600
4. Муе Го (Китай) – 235,0725
5. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 228,4316
6. Филиппо Пелати (Италия) – 228,0800
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Наши синхронистки не проигрывали 17 лет. Но теперь суперсерия под угрозой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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