Тренер испанских синхронисток Фуэнтес: «Мы будем голодными, чтобы съесть русских с картошкой и соусом»

Тренер испанских синхронисток Андреа Фуэнтес хочет обыграть команду России.

«Мы будем голодными, чтобы съесть русских с картошкой и соусом.

На прошлом чемпионате мира мы уступили Китаю 25 баллов, а на прошлогодних Олимпийских играх – 95 баллов. Мы все еще отстаем, но прибавили 70 баллов. Это невероятно. Не знаю, сколько нам понадобится времени, чтобы их обойти – месяц, два года или 20 лет, но мы всегда должны быть на один процент лучше, чем вчера.

Мы идем за ними и русскими. Русские – чемпионки мира с 1998-го, никто их никогда не побеждал. Они увидели нас – на соревнованиях этого года – и спрятались. Пусть копируют нас сколько угодно, потому что мы будем на шаг впереди. Однажды мы их обгоним.

Если мы обыграем их сейчас, я прыгну с парашютом с Марса, если потребуется. Но я хочу, чтобы наша команда смотрела на Россию не как болельщики, как это было раньше, а думала, как мы их обыграем. Мы будем смотреть на них и бороться. Я не знаю, получится ли сейчас, но это произойдет на Олимпийских играх.

Они выступают невероятно хорошо, у них сложность на уровне стратосферы, у нас такой сейчас нет. Но это и большой риск для них. Они пока далеко, но у нас есть еще три года, чтобы побороться с ними», – сказала Фуэнтес перед ЧМ-2025 в Сингапуре в интервью испанской газете AS.