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Синхронистка Голядкина: «Наш вид спорта изменился, все встало с ног на голову. Изменения в правилах очень серьезные и сложные для восприятия»

Марина Голядкина рассказала об изменении правил в синхронном плавании.

— Да, наш вид спорта изменился, все встало с ног на голову. Из-за того, что мы были в отстранении, не оказались, скажем так, внутри этих изменений, и не получали никаких документов, новшеств, информации, которая помогала бы нам следовать по верному пути.

А эти изменения в правилах очень серьезные и сложные для восприятия. Наше синхронное плавание опиралось на эстетику, на красоту, на придумывание новых элементов. Очень ценилось внешнее впечатление – натянутые ноги, вся эта красота. А сейчас это все как будто не ценится. Ценится непосредственно наполняемость связок элементами, каждый из которых имеет свою оценку.

И это все волнительно, поскольку ты не знаешь, чего ожидать. Хотели уйти от субъективизма, но по факту пришли к еще худшему раскладу, поскольку раньше было понятно — чем чище программа, интереснее, красивее, тем лучше. На сегодняшний день такой ясности в понимании нет.

Плюс у нас же не фигурное катание, где некоторые ошибки явно видны – приземлился на попу и все это увидели. Уже это ориентир по восприятию и у зрителей, и у судей. Здесь такой явной точки отсчета нет. Разве что в акробатической группе, если поддержку завалят, все это заметят.

Ну, а если говорить о связках, тут четкости в восприятии нет. Можно придраться к любому элементу и сказать, что он выполнен неправильно. А еще можно засчитать плохо исполненный элемент как правильный.

От этого становится тревожно, потому что не знаешь к чему могут придраться и за что зацепиться. Но тем не менее на первенстве Европы и на чемпионате Венгрии мы показали, что не зря тренируемся и отрабатываем элементы настолько, чтобы все прошло без малейшей помарки.

– То есть техническая составляющая у нас по-прежнему лучше всех.

– Однозначно, да. Мы на топовом уровне, ни для кого недосягаемом. Но есть и другие критерии оценки – например, артистизм. На него тоже делается упор сейчас, – сказала пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Голядкина. 

Наши синхронистки не проигрывали 17 лет. Но теперь суперсерия под угрозой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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logoсборная России жен
синхронное плавание
Марина Голядкина
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