FINA утвердила мировые рекорды Колесникова, Бородина и Чикуновой

Международная федерация плавания (FINA) утвердила мировые рекорды россиян Климента Колесникова, Ильи Бородина и Евгении Чикуновой, установленные в 2021 году.
Колесников 17 мая 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, показав результат 23,93 секунды. Спустя сутки он обновил свое достижение, преодолев дистанцию за 23,80 секунды.
Также FINA утвердила три юношеских мировых рекорда Бородина на 400 м комплексным плаванием и два – Чикуновой на 200 м брассом.
Американец Армстронг побил мировой рекорд Колесникова в плавании на 50 м на спине