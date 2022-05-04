FINA утвердила мировые рекорды Колесникова, Бородина и Чикуновой

Международная федерация плавания (FINA) утвердила мировые рекорды россиян , и , установленные в 2021 году.

Колесников 17 мая 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, показав результат 23,93 секунды. Спустя сутки он обновил свое достижение, преодолев дистанцию за 23,80 секунды.

Также FINA утвердила три юношеских мировых рекорда Бородина на 400 м комплексным плаванием и два – Чикуновой на 200 м брассом.

Американец Армстронг побил мировой рекорд Колесникова в плавании на 50 м на спине