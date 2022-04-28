Антон Чупков: «Всегда хочется побеждать и показывать лучшее время. В моем случае – это моя планка мирового рекорда»

Пловец Антон Чупков высказался о мотивации на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Накануне Чупков выиграл золото чемпионата России в Казани на дистанции 200 м брассом. Он также является мировым рекордсменом (2.06,12) в этой дисциплине.

«Пауза – всегда не сильно приятно, приходится все время проводить в бассейне и на тренировках. Хочется больше выступать и показывать хорошие секунды. Рад вернуться в Казань, в самый, наверное, классный бассейн нашей страны. Надеюсь, дальше нас ждет только успех и секунды быстрее, чем сейчас.

Какая мотивация без международных стартов? Всегда хочется побеждать и показывать лучшее время. В моем случае – это моя планка мирового рекорда. Надо стараться его бить. У нас есть альтернатива, соревнования, которые пройдут у нас в стране.

Насколько мне известно, Казань подтвердила, что у нас будет, если не ошибаюсь, Кубок содружества в июле. К лету будем в полной форме и готовности, чтобы показать отличные секунды, потом будет старт на длинной воде. Надеюсь, что кто-то приедет из других стран, если нет – ничего страшного, между нами тоже хорошая заруба, и все это видели», – сказал Чупков.