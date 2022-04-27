Чупков об отстранении россиян: «В моей карьере чего только не было. Ничего страшного не случилось. Мы в отличных условиях, будем тренироваться»

Двукратный чемпион мира по плаванию рассказал о своей реакции на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«В моей карьере уже чего только не было. Четвертое место с отставанием в 0,11, два четвертых места в эстафетах – в Рио и в Токио. Ничего такого страшного не случилось. У нас есть шанс тренироваться внутри страны, у нас прекрасный коллектив команды, журналистов, работников федерации, мы в отличных условиях. Будем тренироваться.

Отдохнем и в конце июля будут Игры Дружбы, потом Спартакиада. Если кто-то приедет, будет хорошо, если нет – их проблемы. Летом будут старты. Раньше были и сейчас будут, только у нас в стране, а не где-то далеко», – сказал Чупков.