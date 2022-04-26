Рылов о выступлении на чемпионате России: «После Токио-2020 я особо ничего не делал, не тренировался. Результат это и показывает»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Казани.

Накануне он занял 3-е место на дистанции 100 м на спине.

– После Токио я особо ничего не делал, не тренировался, поэтому результат это и показывает. Полгода после Олимпиады объема тренировок полностью не было. 2022 год я начал хорошо, но затем заболел на две недели. Это все меня откатило – все пришлось начинать заново. Мне не хватило объема тренировок, чтобы доплывать вторую половину.

– Не сильно расстроен?

– Я сильно расстроен, просто не показываю этого. Мне надо переваривать подольше, чем обычным людям.

– Как реагировал в последние дни на новости о твоем участии или неучастии в чемпионате России?

– Было непонятно в последний день перед днем приезда – тоже сидел думал и не понимал, ехать или не ехать на ЧР. В итоге я поехал в Казань, потому что хотел выступить, и просто ждал решения. Владимир Валерьевич (Сальников) позвонил и сказал, что пришел письменный документ о том, что мне можно выступать.

– Изначально понимал, входит ли ЧР в эгиду FINA или все решалось в последний момент?

– Сложно сказать. В эгиду FINA, насколько понимаю, входят только международные соревнования. Не уверен, что туда относятся национальные первенства.

У нас проходят под эгидой Всероссийской федерации плавания. Хоть она и входит в , но соревнования организовывает отдельно. Поэтому в моем понимании ЧР не входил, и должно быть все хорошо. Правило можно подрегулировать, но я все равно в это не лезу особо. Я не юрист и не разбираюсь в этом, поэтому просто ждал решения, – сказал Рылов в эфире телеканала «Россия 24».

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл