Евгений Рылов: «Меня пригласили на концерт, посвященный Крыму, я пошел. Людям это не понравилось. Считаю, что это неправильно»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию высказался о своем отстранении.

Ранее Международная федерация плавания ( ) отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

– Я, наверное, ожидал, что FINA пойдет на какую-то дисквалификацию. Это поддерживается в мире, поэтому и они тоже. Не хочу раскрывать всех моментов – дисквалифицировали, значит, дисквалифицировали.

Пока вроде ничего с этим сильно не теряю, потому что и так до конца года нет международных соревнований. У меня как раз девять месяцев до конца года. Поэтому пока мы просто думаем с юристами, как поступить. Когда мы все решим, то дам точный ответ.

– В какой момент вы для себя выработали важную патриотическую позицию? Вы одним из первых среди спортсменов нашей страны официально об этом заявили. Плюс к этому вы были в «Лужниках». В какой момент пришло это понимание?

– Да ни в какой. Я, наверное, всегда поддерживал свою страну. Нельзя ответить на это. Просто это сидит где-то внутри. Меня пригласили просто на концерт, посвященный Крыму. Я пошел, вышел. Все. Людям это не понравилось.

Я считаю, что это неправильно. Считаю, что на территории своей страны могу выбирать то, что захочу. Другим странам это не нравится. Как говорится, я же не должен всем нравиться в этом мире. Я должен нравиться только маме, девушке и теще, ха-ха. На этом все, – сказал Рылов в эфире телеканала «Россия 24».

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл