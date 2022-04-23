Татьяна Покровская: «В России не хватает интереса к синхронному плаванию. Вот фигурка раскрутилась – туда пошли дети, результаты хорошие, о них все знают»

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сравнила популярность своего вида спорта с фигурным катанием.

«Я не считаю, что оно непопулярно. Вспомни, какие в Рио были переполненные трибуны. Да и на других Играх – тоже. Только в Токио зрителей не допускали из-за ковида. Немножко в России не хватает интереса. Ну может, мы сами виноваты – мало раскручиваем.

Взять то же фигурное катание – когда Первый канал стал освещать активно, делать шоу «Ледниковый период». Правда, это не одобряю. Наверное, зрителям нравится, но я же как специалист смотрю.

Тем не менее фигурка раскрутилась и туда пошли дети, а раз так, то большой выбор талантливых и тренерам есть кого растить. И так все совпало, что и результаты хорошие, и о них все знают. А о наших достижениях не все, поэтому, может быть, синхронное плавание не такое популярное?» – рассказала Покровская.

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