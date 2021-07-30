Сергей Чепик: «Всей команде пловцов ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас их две»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик назвал отличным выступление российских пловцов на Олимпийских играх-2020 в .

«Всей команде ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас у нас их две.

Плюс две серебряных и одна бронзовая. Одну бронзовую упустили в жесткой борьбе», – сказал Чепик.

Евгений Рылов выиграл золото на 100 и 200 м на спине, – серебро на 100 м на спине и бронзу на 100 м вольным стилем, также мужская сборная России взяла серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

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