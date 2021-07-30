Сергей Чепик: «Всей команде пловцов ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас их две»

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик назвал отличным выступление российских пловцов на Олимпийских играх-2020 в Токио

«Всей команде ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас у нас их две.

Плюс две серебряных и одна бронзовая. Одну бронзовую упустили в жесткой борьбе», – сказал Чепик.

Евгений Рылов выиграл золото на 100 и 200 м на спине, Климент Колесников – серебро на 100 м на спине и бронзу на 100 м вольным стилем, также мужская сборная России взяла серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. 

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