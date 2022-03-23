Команда Energy Standard разорвала контракты с российскими пловцами. В ее составе выступали Рылов, Колесников и Чикунова

Теги плавание сборная России Политика Евгений Рылов Андрей Жилкин Климент Колесников Максим Ступин Евгения Чикунова Водные виды

Команда Energy Standard заявила, что приостанавливает действие всех соглашений с российскими пловцами и вспомогательным персоналом.

«Их действия причинили значительный вред, и это не может остаться без последствий», – говорится в пресс-релизе компании.

Energy Standard выступает в коммерческой серии Международной лиги плавания (ISL). В составе команды были российские пловцы Евгений Рылов, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Максим Ступин и Андрей Жилкин. 

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