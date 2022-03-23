Владимир Сальников: «Уведомили FINA, что наши команды отказываются от ЧМ в Будапеште до вынесения решения об отстранении»

Президент Всероссийской федерации плавания сообщил, что российская сторона уведомила Международную федерацию плавания (FINA) об отказе участвовать в ЧМ-2022 по водным видам спорта до того, как FINA вынесла решение об отстранении россиян.

«Перед тем, как было вынесено решение, как президент аффилированной федерации по водным видам спорта от лица наших коллег — Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания России — уведомил бюро, что наши команды не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Наша позиция была услышана», — сказал Сальников.

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