Сергей Чепик: «Никогда не ощущал, что россиянам где-то рады, что где-то нас ждут. Бойкоты – это логическое разрешение общего настроя Запада к нам»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, к каким турнирам сейчас готовятся российские пловцы.

– Прямо сейчас, в ситуации, когда под угрозой международный календарь, какие задачи стоят перед ребятами?

– Мы готовимся к чемпионату России. Сегодня другая ситуация, другое положение. Посмотрим, как в нынешних условиях смогут проявить себя спортсмены.

Для опытных пловцов с большим количеством международных соревнований за плечами это определенный удар. Чемпионат России для них меньший раздражитель, кураж меньше, физиология даже по-другому включается.

На начинающих спортсменов все это мало повлияет – у них задача попасть в сборную, занять призовое место, а лучше первое, установить рекорд России и сравнить свой результат с мировыми. Сейчас надо психологически переориентироваться. Да, это будет непросто.

Ну, а молодые, как я уже сказал, всегда голодные, нахальные, им дополнительная мотивация не требуется.

– Пока FINA допускает россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, но каждый день выходят новости о том, что одна из национальных федераций ставит ультиматум по участию в чемпионате мира, если туда приедут россияне. Как к этому относитесь?

– Я никогда не ощущал, что нам где-то рады, что нас где-то ждут, и так далее. Было ощущение легкого ущемления, внешне все было неплохо, но в целом… Это логическое разрешение общего настроя Запада к нам. Надо это понять и принять.

– Этот чемпионат России для каких стартов будет квалификационным в случае, если крупных международных не будет?

– Для Кубка Содружества, который пройдет в конце июля. Мы планируем пригласить белорусских спортсменов, может быть, кто-то из Азии приедет. Это новая для нас история, сейчас пока конкретно сложно что-то сказать, но будем готовиться.

Наши соревнования состоятся чуть раньше, чем чемпионат Европы. Все будет зависеть от ситуации.

– Чемпионат России пройдет в открытом формате?

– Да, возможно, приедут белорусы, – сказал Чепик.