Евгений Кузнецов: «Не прекращаю прыгать, нацелен на Париж. Очень хочется завершить карьеру с олимпийской медалью»

Теги прыжки в воду сборная России Евгений Кузнецов Париж-2024 Водные виды

Чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал, что намерен продолжить карьеру до Олимпиады-2024. 

«Цель есть, я не прекращаю прыгать и нацелен на Париж. Очень хочется завершить карьеру с олимпийской медалью или как минимум в олимпийской воде.

Надеюсь, здоровье позволит, возраст у меня уже достаточно солидный по меркам прыжков (32 года). Самое главное – дойти без травм, или чтобы их можно было купировать», – сказал Кузнецов. 

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