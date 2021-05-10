Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. 13 мая. Все финалы дня

13 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет четвертый соревновательный день. Будет разыграно 6 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
13 мая
Плавание на открытой воде
10 км, женщины – 11:00
Российские участницы: Валерия Ермакова, Анастасия Кирпичникова, Екатерина Сорокина.
10 км, мужчины– 15:00
Российские участники: Руслан Садыков, Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев.
Синхронное плавание
Дуэты, техническая программа – 10:00
Российские участницы: Светлана Колесниченко – Светлана Ромашина.
Комбинация – 17:00
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки, мужчины – 20:30
Российские участники: Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер.
Вышка, женщины – 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Участницы финала в прыжках с вышки у женщин еще не определены.