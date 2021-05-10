Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. 13 мая. Все финалы дня

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13 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет четвертый соревновательный день. Будет разыграно 6 комплектов медалей. 

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

13 мая

Плавание на открытой воде

10 км, женщины – 11:00

Российские участницы: Валерия Ермакова, Анастасия Кирпичникова, Екатерина Сорокина. 

10 км, мужчины– 15:00

Российские участники: Руслан Садыков, Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев.

Синхронное плавание

Дуэты, техническая программа – 10:00

Российские участницы: Светлана КолесниченкоСветлана Ромашина

Комбинация – 17:00

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки, мужчины – 20:30

Российские участники: Евгений КузнецовНикита Шлейхер

Вышка, женщины – 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Участницы финала в прыжках с вышки у женщин еще не определены. 

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