Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. 13 мая. Все финалы дня

13 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет четвертый соревновательный день. Будет разыграно 6 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

13 мая

Плавание на открытой воде

10 км, женщины – 11:00

Российские участницы: Валерия Ермакова, , Екатерина Сорокина.

10 км, мужчины– 15:00

Российские участники: Руслан Садыков, Кирилл Абросимов, .

Синхронное плавание

Дуэты, техническая программа – 10:00

Российские участницы: – .

Комбинация – 17:00

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки, мужчины – 20:30

Российские участники: – .

Вышка, женщины – 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Участницы финала в прыжках с вышки у женщин еще не определены.