Виталий Милонов: «Синхронное плавание даже эстетически не мужской вид. Пускай к нам применяют санкции и не пускают на такого рода соревнования»

Теги синхронное плавание LEN Виталий Милонов Водные виды

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал синхронное плавание эстетически не мужским видом спорта.

Ранее Европейская лига плавания (LEN) заявила, что сольные соревнования мужчин-синхронистов могут войти в программу 2022 года. При этом российские спортсмены на данный момент отстранены от международных стартов.

«С моей точки зрения, синхронное плавание для мужчин – это некоторая экзотика. Есть мужские виды спорта, есть женские. Синхронное плавание даже эстетически не мужской вид.

Мне представляется это сомнительным занятием. Пускай к нам применяют такие санкции и не пускают на такого рода соревнования, я не очень опечален такому поводу», – отметил Милонов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные