Виталий Милонов: «Синхронное плавание даже эстетически не мужской вид. Пускай к нам применяют санкции и не пускают на такого рода соревнования»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал синхронное плавание эстетически не мужским видом спорта.

Ранее Европейская лига плавания (LEN) заявила, что сольные соревнования мужчин-синхронистов могут войти в программу 2022 года. При этом российские спортсмены на данный момент отстранены от международных стартов.

«С моей точки зрения, синхронное плавание для мужчин – это некоторая экзотика. Есть мужские виды спорта, есть женские. Синхронное плавание даже эстетически не мужской вид.

Мне представляется это сомнительным занятием. Пускай к нам применяют такие санкции и не пускают на такого рода соревнования, я не очень опечален такому поводу», – отметил Милонов.