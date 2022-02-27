Международная федерация плавания отменила юниорский чемпионат мира в Казани

Международная федерация плавания (FINA) сообщила об отмене юниорского чемпионата мира в России.

Турнир должен был пройти в Казани 23-28 августа. Решение FINA связано с текущими событиями на Украине.

Международная федерация также сообщила, что пока не собирается проводить в России какие-либо соревнования.

Ранее FINA отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, которые также должны были пройти в Казани, и матч мужской Мировой лиги по водному поло между Россией и Грецией, который планировалось провести в Санкт-Петербурге.

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