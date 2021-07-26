Юлия Ефимова: «Меня уже все тащат на следующую Олимпиаду. Исключать ничего нельзя, но пока таких планов нет»

Российская пловчиха рассказала, поедет ли на следующие Олимпийские игры в .

Сегодня Ефимова заняла пятое место в финале 100-метровки брассом на Играх-2020 в Токио.

«Пока грусти не ощущается. Меня уже все тащат на еще одну , кроме, как мне кажется, папы, все хотят, чтобы я осталась еще на три года. Исключать ничего нельзя, но пока у меня таких планов нет.

Так я говорила начиная с Пекина, с которого прошло уже 13 лет… с ума сойти. Я ничего не обещаю, я не могу сказать, что у меня такой настрой, какой был после Рио, эмоции не те. Но я еще не до конца всем надоела», – сказала Ефимова.

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