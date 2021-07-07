Президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

«Наша страна впервые принимает у себя такой турнир, и рассчитываем, что дебют будет достойным. Ведь Россия располагает огромным опытом проведения крупнейших спортивных форумов, в том числе лучшего в истории, по мнению спортсменов, болельщиков и самой ФИФА, чемпионата мира по футболу 2018 года.

Создать все необходимые условия для предстоящих соревнований нас обязывает и статус ответственных, заинтересованных в развитии спорта членов мировой футбольной семьи.

Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право проведения престижного первенства, а также личное отношение господина Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым.

Эта уверенность полностью отвечает стремлениям России и наших граждан, которые, отмечу, любят динамичный, зрелищный пляжный футбол и гордятся успехами российской сборной команды.

Принимать гостей широко, радушно – неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания.

Что же касается матчей, то к их организации мы подошли самым тщательным образом. Помимо традиционных мер обеспечения безопасности особое внимание уделили вопросам защиты здоровья спортсменов и зрителей, минимизации рисков, связанных с пандемией.

На территории легендарных «Лужников», где пройдут игры чемпионата, предусмотрен особый режим. Прошу всех, кто планирует посещать соревнования, отнестись к вынужденным ограничениям с пониманием.

Мы все осознаем значимость спорта, в том числе и в этот непростой для всего мира период. Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и сотрудничества стран и народов огромно, и, как бы ни складывались обстоятельства, спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятий спортом расти.

В наших общих интересах и создание отвечающих вызовам времени, эффективных и справедливых механизмов международного партнерства. Они необходимы для проведения мировых спортивных турниров, которые всегда объединяют людей вокруг позитивных, созидательных ценностей и в разы увеличивают число тех, кто выбирает для себя, для своих детей культуру активного образа жизни.

Уверен, что чемпионат мира по пляжному футболу в Москве послужит достижению этих целей», – сказал Путин.

Россия – фаворит пляжного ЧМ? А что там за правила? И откуда в «Лужниках» столько песка? Задаем наивные вопросы