Райан Мерфи о комментариях про допинг: «После бесед с Рыловым и Колесниковым мне полегчало. У меня не было намерений принизить их достижения»

Американский пловец Райан Мерфи объяснил свои слова о допинге в плавании, которые произнес после заплыва 200 м на спине в Токио-2020, где победил россиянин Евгений Рылов.

«Тот самый вопрос о допинге в плавании мне задали в крайне неподходящий момент. Я считаю, что данная проблема существует, но никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам я не делал.

Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе. Или некоторые журналисты сознательно его исказили.

В тот же день поговорил с , а затем и с . Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения.

Как только я узнал, что мои слова неправильно передали, то я сразу же связался с Рыловым», – сказал Мерфи.

В Токио постоянно вспоминают про допинг в России: американский пловец и гребчиха, чилийский журналист и, конечно, британские медиа