Владимир Сальников: «Не разделяю точку зрения, что Ефимова точно бы хорошо проплыла 200 м. Вы что, хотели, чтобы ее без отбора поставили в команду?»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) считает, что могла не показать хороший результат на дистанции 200 м брассом на в Токио.

Ефимова не отобралась на Игры на 200 м брассом и выступила только на 100 м, где заняла 5-е место. На 200 м выступила Мария Темникова, которая не прошла в финал.

«Я не разделяю точку зрения о том, что она (Ефимова) точно бы хорошо проплыла.

Давайте всех поставим на пьедестал без отбора. Есть четкие критерии, их надо выполнять. Но она и до, и после отбора говорила, что ей просто не хватило времени тренироваться и набрать физическую форму. Если так, то откуда могло что-то взяться здесь?

Вы что, хотели, чтобы Ефимову без отбора поставили в команду?» – сказал Сальников.

«Я с ней пока не разговаривал. Юля как спортсменка не раз доказывала, что может показывать выдающиеся результаты.

Она сказала, что не набрала той формы, которая могла позволить ей показать более уверенное выступление, но впереди много важных стартов – чемпионат Европы по короткой воде в Казани, чемпионат мира в Фукуоке...

Тут вопрос – может быть, у нее есть какие-то другие планы?» – ответил Сальников на вопрос о будущем Ефимовой в спорте.

«Я еще не до конца всем надоела». А вдруг Ефимова прощается с Олимпиадами – и это был ее последний заплыв?