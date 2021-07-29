Дмитрий Губерниев: «Райан Мерфи – лузер, по-другому сказать невозможно. Да еще и крайне непорядочный человек»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова американского пловца Райана Мерфи после победы на Олимпиаде-2020.

Мерфи заявил: «Осознаю, что, возможно, соревнуюсь в заплыве, который не чистый. Решение о допуске россиян меня разочаровывает».

«Райан Мерфи фактически испортил золотую пресс-конференцию Евгению Рылову, сказав о том, что русских здесь вообще быть не должно, что допинговый кейс должен не позволять русским выступать.

И вот это очень интересно, потому что Рылов по щам этим американцам надавал на двух дистанциях. Поэтому, конечно, это дикое свинство со стороны американского спортсмена. Но тут, друзья, пусть проигравший плачет.

Райан Мерфи – лузер! И по-другому сказать просто невозможно. Да еще и крайне непорядочный человек», – сказал Губерниев в телеграме.

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк – о победе Рылова