«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк – о победе Рылова

Американский пловец Райан Мерфи и представитель Великобритании Люк Гринбанк высказались о победе на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио.

Как сообщает «Р-Спорт», Мерфи, который занял второе место, заявил, что борьба в заплыве на 200 м была не чистой.

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается», – сказал Гринбанк, который стал бронзовым призером.

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