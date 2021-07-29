«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк – о победе Рылова

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Американский пловец Райан Мерфи и представитель Великобритании Люк Гринбанк высказались о победе Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио.

Как сообщает «Р-Спорт», Мерфи, который занял второе место, заявил, что борьба в заплыве на 200 м была не чистой. 

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается», – сказал Гринбанк, который стал бронзовым призером. 

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