Райан Мерфи: «Не подозреваю Рылова, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании»

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Американский пловец Райан Мерфи уточнил свои слова о том, что заплыв на 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио, возможно, был не чистым. 

Победу одержал россиянин Евгений Рылов. Мерфи стал вторым, британец Люк Гринбанк – третьим. 

«Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу.

Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. 

«Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – добавил Мерфи, имея в виду отстранение российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева незадолго до Олимпийских игр. 

12 июля FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева по результатам исследования Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмены подали апелляцию в CAS и 18 июля были оправданы.

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк – о победе Рылова

В России было два великих пловца: Попов и Панкратов. А теперь еще и Рылов!

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