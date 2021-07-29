Райан Мерфи: «Не подозреваю Рылова, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании»

Американский пловец Райан Мерфи уточнил свои слова о том, что заплыв на 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио, возможно, был не чистым.
Победу одержал россиянин Евгений Рылов. Мерфи стал вторым, британец Люк Гринбанк – третьим.
«Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу.
Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи.
«Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – добавил Мерфи, имея в виду отстранение российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева незадолго до Олимпийских игр.
12 июля FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева по результатам исследования Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмены подали апелляцию в CAS и 18 июля были оправданы.
«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк – о победе Рылова
В России было два великих пловца: Попов и Панкратов. А теперь еще и Рылов!