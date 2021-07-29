Райан Мерфи: «Не подозреваю Рылова, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании»

Американский пловец Райан Мерфи уточнил свои слова о том, что заплыв на 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в , возможно, был не чистым.

Победу одержал россиянин . Мерфи стал вторым, британец Люк Гринбанк – третьим.

«Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу.

Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания ( ) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи.

«Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – добавил Мерфи, имея в виду отстранение российских пловцов и Александра Кудашева незадолго до Олимпийских игр.

12 июля FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева по результатам исследования Всемирным антидопинговым агентством ( ) базы данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмены подали апелляцию в и 18 июля были оправданы.

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк – о победе Рылова

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