Евгений Рылов об обвинениях в допинге: «Я никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Открыто Мерфи мне ничего не предъявил»

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов прокомментировал слова американца Райана Мерфи и британца Люка Гринбанка о нечестной борьбе со стороны России.

«Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему ADAMS, никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал.

Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», – цитирует Рылова телеграм-канал «Р-Спорта».

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк – о победе Рылова

Евгений Рылов – невозмутимый чемпион в плавании: назвал два золота задачей-минимум, не улыбается после побед, постоянно критикует себя