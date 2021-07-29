Евгений Рылов после второго золота на Олимпиаде: «Не удовлетворен. На последних 25 м меня просто парализануло. Ноги свело так, что до сих пор еле стою»

Российский пловец прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2020 на дистанции 200 м на спине.

«Не удовлетворен. Ну не доплыл я последний полтинник – видно было. Я встал. Я опять не доплыл. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках – надо смотреть.

Не было критического момента особо, но на последних 25 метрах я понял, что меня просто парализануло. Ноги свело так, что до сих пор я еле стою, ноги сводит очень сильно.

Задача минимум на Игры выполнена. Перед эстафетами надо прямо отдыхать, потому что это жесть, ноги – вообще смерть», – сказал Рылов в эфире телеканала .

😿 «Плакать хочу. Я очень люблю котиков». Нашему пловцу-чемпиону Евгению Рылову запретили выходить на награждение в такой милой маске