Олимпиада-2020. Плавание. Колесников, Чупков и Чимрова вышли в финалы, Минаков и Пригода выбыли

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Сегодня на Олимпийских играх в Токио проходят полуфиналы в плавании.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Плавание

Полуфиналы

100 м, вольный стиль, мужчины

Россиянин Климент Колесников вышел в финал с лучшим результатом (47,11) – это рекорд России. Андрей Минаков с результатом 48,03 не квалифицировался в финал. 

200 м, баттерфляй, женщины

Светлана Чимрова отобралась в решающий заплыв с 7-м временем (2.08,62). Лучший результат в полуфинале у китаянки Чжан Юйфэй (2.04,89).

200 м, брасс, мужчины

Двукратный чемпион мира Антон Чупков вышел в финал с 7-м результатом в полуфинале (2.08,54). Кирилл Пригода финишировал 9-м и не пробился в следующую стадию.

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