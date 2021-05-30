Олимпиада-2020. Прыжки в воду. Китайцы Цзюнуань и Сыи победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Кузнецов и Шлейхер – 8-е, другие результаты

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Сегодня на летней Олимпиаде в Токио разыграли медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин. Победу одержали китайские прыгуны Ван Цзюнуань и Се Сыи.

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли 8-е место. 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Прыжки в воду

Мужчины

Синхронные прыжки

Трамплин, 3 м

1. Ван Цзюнуань – Се Сыи (Китай) – 467,82

2. Эндрю Капобьянко – Майкл Хиксон (США) – 444,36

3. Патрик Хаусдинг – Ларс Рудигер (Германия) – 404,73...

8. Евгений КузнецовНикита Шлейхер (Россия) – 331,08

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