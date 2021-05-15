🥉 Олимпиада-2020. Бондарь и Минибаев взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки

26 июля на Олимпиаде-2020 в Токио прошли финалы в синхронных прыжках в воду с вышки у мужчин. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу.
Победу одержали британцы Томас Дэйли и Мэттью Ли.
Токио, Япония
Синхронные прыжки в воду
Мужчины
10 м, вышка
1. Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания) – 471,81
2. Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай) – 470,58
3. Александр Бондарь – Виктор Минибаев (Россия) – 439,92
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