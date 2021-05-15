🥉 Олимпиада-2020. Бондарь и Минибаев взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки

26 июля на Олимпиаде-2020 в Токио прошли финалы в синхронных прыжках в воду с вышки у мужчин. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу.

Победу одержали британцы Томас Дэйли и Мэттью Ли.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Синхронные прыжки в воду

Мужчины

10 м, вышка

1. Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания) – 471,81

2. Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай) – 470,58

3. Александр Бондарь – Виктор Минибаев (Россия) – 439,92

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника