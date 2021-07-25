Олимпиада-2020, 27 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 22 комплекта медалей

27 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей в 14 видах спорта.

27 июля

Расписание финалов

Триатлон

Женщины

0.30

Российские участницы: Анастасия Горбунова, Александра Разаренова

Плавание

200 м, вольный стиль, мужчины

4.43

Российский участник: Мартин Малютин

100 м, спина, женщины



4.51

100 м, спина, мужчины



4.59

Российские участники: Климент Колесников, Евгений Рылов

100 м, брасс, женщины



5.17

Российские участницы: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова

Пулевая стрельба

Микст, пистолет пневматический, 10 м



5.00

Российские участники: Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов, Маргарита Черноусова – Антон Аристархов

Микст, винтовка пневматическая, 10 м



9.15

Российские участники: Юлия Каримова – Сергей Каменский, Анастасия Галашина – Владимир Масленников

Софтбол

Женщины

7.00 – матч за бронзу, 14.00 – финал

Серфинг

Мужчины

8.16

Женщины

9.01

Прыжки в воду

Вышка, синхронные прыжки, женщины

9.00

Маунтинбайк

Женщины

9.00

Российская участница: Виктория Кирсанова



Гребной слалом

Байдарка, женщины

10.15

Российская участница: Алсу Миназова

Дзюдо

До 63 кг, женщины

11.00

Российская участница: Дарья Давыдова

До 81 кг, мужчины

11.00

Российский участник: Алан Хубецов

Конный спорт

Выездка, команды

11.00

Фехтование

Шпага, команды, женщины

12.30

Российская команда в 1/4 финала встретится с Италией

Спортивная гимнастика

Командные соревнования, женщины

13.45

Сборная России: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова

Тяжелая атлетика

До 59 кг, женщины

9.50

До 64 кг, женщины



13.50

Тхэквондо

Свыше 67, женщины

14.30

Свыше 80 кг, мужчины

14.45

Российский участник: Владислав Ларин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Софья Великая пойдет за личным золотом, новый герой в тхэквондо, волейбол против американцев: что принесет третий день Токио-2020

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника