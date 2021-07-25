Олимпиада-2020, 26 июля, все медали дня: Храмцов взял золото в тхэквондо, Позднякова победила в сабле, у Великой – серебро

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио прошел третий медальный день, был разыгран 21 комплект медалей в 14 видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

26 июля

Все медали дня

Спортивная гимнастика

Командное многоборье

Мужчины

1. Россия (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин)

2. Япония

3. Китай

Синхронные прыжки в воду

Мужчины

10 м, вышка

1. Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания)

2. Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай)

3. Александр Бондарь – Виктор Минибаев (Россия)

Фехтование

Женщины

Сабля

1. София Позднякова (Россия)

2. Софья Великая (Россия)

3. Манон Брюне (Франция)

Мужчины

Рапира

1. Чун Ка Лонг (Гонконг)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Александр Чупенич (Чехия)

Тхэквондо

Мужчины

До 80 кг

1. Максим Храмцов (Россия)

2. Салех Эль-Шарабати (Иордания)

3. Тони Канаэт (Хорватия)

3. Сейф Эйсса (Египет)

Женщины

До 67 кг

1. Матеа Елич (Хорватия)

2. Лорен Уильямс (Великобритания)

3. Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)

3. Хедайя Вахба (Египет)

Триатлон

Мужчины

1. Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)

2. Алекс Ии (Великобритания)

3. Хайден Вильде (Новая Зеландия)

Плавание

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Маргарет Макнил (Канада)

2. Чжан Юйфэй (Китай)

3. Эмма Маккеон (Австралия)

400 м, вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия)

2. Кэтлин Ледеки (США)

3. Ли Бинцзе (Китай)

Мужчины

100 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Николо Мартиненги (Италия)

4х100 м, вольный стиль, эстафета

1. США

2. Италия

3. Австралия

Скейтбординг

Женщины

Стрит

1. Момидзи Нисия (Япония)

2. Райсса Лил (Бразилия)

3. Фуна Накаями (Япония)

Стендовая стрельба

Женщины

Скит

1. Эмбер Инглиш (США)

2. Диана Бакоси (Италия)

3. Мень Вэй (Китай)

Маунтинбайк

Мужчины

1. Томас Пидкок (Великобритания)

2. Матиас Флюкигер (Швейцария)

3. Давид Валеро (Испания)

Стрельба

Мужчины

Скит

1. Винсент Хэнкок (США)

2. Йеспер Хансен (Дания)

3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт)

Гребной слалом

Мужчины

Каноэ-одиночка

1. Беньямин Савшек (Словения)

2. Лукаш Роган (Чехия)

3. Сидерис Тасиадис (Германия)

Стрельба из лука

Мужчины

Командные соревнования

1. Южная Корея

2. Тайвань

3. Япония

Дзюдо

Женщины

До 57 кг

1. Нора Гьякова (Косово)

2. Сара-Леони Сизик (Франция)

3. Цукаса Йосида (Япония)

3. Джессика Климкейт (Канада)

Мужчины

До 73 кг

1. Сехэй Оно (Япония)

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

3. Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия)

3. Ан Чхан Рим (Южная Корея)

Настольный теннис

Смешанные пары

1. Япония

2. Китай

3. Тайвань

Тяжелая атлетика

Женщины

До 55 кг

1. Хидилин Диас (Филиппины)

2. Ляо Цююнь (Китай)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан)