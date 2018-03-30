Олимпиада-2020. Волейбол. Россия встретится с США, Польша против Италии и другие матчи

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26 июля на Олимпийских играх в Токио пройдут очередные матчи мужского волейбольного турнира. Сборная России встретится с командой США.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа B

США – Россия – 5.05

Франция – Тунис – 10.25

Бразилия – Аргентина – 15.45

Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 1-0 (3), Россия – 1-0 (3),  Аргентина – 0-1 (0), Франция – 0-1 (1), Тунис – 0-1 (0).

Группа А 

Иран – Венесуэла – 3.00

Польша – Италия – 8.20

Япония – Канада – 13.40

Турнирное положение: Япония – 1-0 (3), Италия – 1-0 (2), Иран – 1-0 (2), Польша – 0-1 (1), Канада – 0-1 (1), Венесуэла – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа выходят в четвертьфинал.

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