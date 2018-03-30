Олимпиада-2020. Волейбол. Россия встретится с США, Польша против Италии и другие матчи

26 июля на Олимпийских играх в Токио пройдут очередные матчи мужского волейбольного турнира. Сборная России встретится с командой США.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа B

США – Россия – 5.05





Франция – Тунис – 10.25





Бразилия – Аргентина – 15.45





Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 1-0 (3), Россия – 1-0 (3), Аргентина – 0-1 (0), Франция – 0-1 (1), Тунис – 0-1 (0).

Группа А

Иран – Венесуэла – 3.00





Польша – Италия – 8.20





Япония – Канада – 13.40





Турнирное положение: Япония – 1-0 (3), Италия – 1-0 (2), Иран – 1-0 (2), Польша – 0-1 (1), Канада – 0-1 (1), Венесуэла – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа выходят в четвертьфинал.

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника