CAS оправдал пловцов Андрусенко и Кудашева, потому что FINA не смогла предоставить веских доказательств их вины

Спортивный арбитражный суд ( ) оправдал российских пловцов и Александра Кудашева, потому что Международная федерация плавания (FINA) не смогла предоставить веских доказательств их вины.

12 июля FINA временно отстранила спортсменов по результатам исследования Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В FINA посчитали, что Андрусенко и Кудашев нарушили антидопинговые правила (пункт – применение или попытка применения запрещенного препарата) и должны быть дисквалифицированы на четыре года.

Пловцы подали апелляцию в CAS, сославшись на то, что у FINA нет доказательств их вины.

Арбитр, назначенный на дело спортсменов, в итоге вынес решение: «FINA не смогла с справиться со своим бременем, поскольку никаких веских доказательств, которые могли бы установить факт совершения антидопингового нарушения, не было представлено в ходе разбирательства в CAS».

Теперь Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпиаде-2020 в Токио и избегут дисквалификации.

Наших пловцов отстранили перед Олимпиадой – хотя положительных проб нет. Это WADA роется в базе Московской лаборатории