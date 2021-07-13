Андрусенко и Кудашев остаются в заявке на Олимпиаду-2020. Они смогут оспорить отстранение в выездной бригаде CAS

Российские пловцы и Александр Кудашев остаются в заявке на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов ( ).

Накануне стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории. Они попали под формулировку в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам дела против WADA.

По этому решению на Игры могут быть не допущены только спортсмены по итогам «любого прошлого или будущего разбирательства, которое остается в силе во время указанного соревнования».

Спортсмены смогут оспорить решение об отстранении при обращении в выездную бригаду . Благодаря подобным апелляциям российские спортсмены получали допуск до предыдущей в Рио.

Наших пловцов отстранили перед Олимпиадой – хотя положительных проб нет. Это WADA роется в базе Московской лаборатории