Андрусенко и Кудашев остаются в заявке на Олимпиаду-2020. Они смогут оспорить отстранение в выездной бригаде CAS

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Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев остаются в заявке на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов (FINA).

Накануне стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории. Они попали под формулировку в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам дела против WADA.

По этому решению на Игры могут быть не допущены только спортсмены по итогам «любого прошлого или будущего разбирательства, которое остается в силе во время указанного соревнования».

Спортсмены смогут оспорить решение об отстранении при обращении в выездную бригаду CAS. Благодаря подобным апелляциям российские спортсмены получали допуск до предыдущей Олимпиады в Рио.

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