🥇 Российские синхронистки победили в комбинации на ЧМ-2019 в Корее

Российские синхронистки выиграли золото в комбинации на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в 9 из 10 видов программы. Исключением стала новая дисциплина «хайлайты», где россиянки не принимали участия.

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Синхронное плавание

Комбинация

Произвольная программа

1. Россия (Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаэла Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина) – 98,0000

2. Китай – 96,5667

3. Украина – 94,5333