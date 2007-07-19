🥇 Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе групп на ЧМ в Корее

Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.
Кванджу, Южная Корея
Синхронное плавание
Группы
Произвольная программа
1. Россия (Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Марина Голядкина, Полина Комар) – 98,000
2. Китай – 96,0333
3. Украина – 94,3667
В синхронном плавании атмосферно: дольше 4 минут без дыхания, прикрывают нос верхней губой, тоналка на татухах