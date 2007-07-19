🥇 Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе групп на ЧМ в Корее

Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Кванджу, Южная Корея

Синхронное плавание

Группы

Произвольная программа

1. Россия (Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, , Варвара Субботина, Марина Голядкина, Полина Комар) – 98,000

2. Китай – 96,0333

3. Украина – 94,3667

В синхронном плавании атмосферно: дольше 4 минут без дыхания, прикрывают нос верхней губой, тоналка на татухах