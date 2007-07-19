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🥇 Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе групп на ЧМ в Корее

Теги синхронное плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта Алла Шишкина сборная Украины (синхронное плавание) сборная России (синхронное плавание) сборная Китая (синхронное плавание) Влада Чигирева Мария Шурочкина Анастасия Архиповская Марина Голядкина Вероника Калинина Полина Комар Варвара Субботина Водные виды

Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Синхронное плавание

Группы

Произвольная программа

1. Россия (Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Марина Голядкина, Полина Комар) – 98,000
2. Китай – 96,0333
3. Украина – 94,3667

В синхронном плавании атмосферно: дольше 4 минут без дыхания, прикрывают нос верхней губой, тоналка на татухах

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