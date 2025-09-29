В перерыве Супербоула LX выступит пуэрториканский рэпер Бэд Банни

НФЛ, Apple Music и Roc Nation объявили, что трехкратный лауреат премии «Грэмми» Бэд Банни станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула LX. Матч пройдет 8 февраля 2026 года на стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе.

«То, что я чувствую, выходит за рамки личного. Это для тех, кто прокладывал путь до меня, для моего народа, нашей культуры и истории», — сказал артист.

Основатель Roc Nation Джей-Зи отметил: «То, что Бенито сделал и продолжает делать для Пуэрто-Рико, действительно вдохновляет. Для нас честь видеть его на самой большой сцене в мире».

По словам представителей НФЛ и Apple Music, выбор Бэд Банни обусловлен его глобальным влиянием и умением объединять разные жанры и аудитории.



