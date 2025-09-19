Новый Орлеан не примет Супербоул в 2031 году из-за непродленного договора аренды стадиона

Новый Орлеан, принимавший Супербоул LIX в феврале, не сможет побороться за право проведения игры в 2031 году.

Как сообщил Times-Picayune, из-за несогласованного продления аренды «Сизарс Супердоум» город не успел к установленному НФЛ сроку.

«К сожалению, комитет по Супербоулу сообщил, что наш город не может рассматриваться как кандидат, так как договор о продлении аренды не подписан», — сказал представитель «Нью-Орлеан Сейнтс» Грег Бенсел.

В лиге подтвердили, что без подписанного договора аренды заявка невозможна.

«НФЛ не будет присуждать право проведения Супербоула клубу, у которого нет права аренды на соответствующий год», — заявил представитель лиги Брайан Маккарти.

Ближайшие финалы НФЛ пройдут в Санта-Кларе (2026), Инглвуде (2027) и Атланте (2028). Хозяин Супербоула-2029 пока не определен, одним из кандидатов называют Лас-Вегас.