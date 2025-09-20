0

Адель получила предложение выступить в перерыве Супербоула LX (PageSix)

По данным издания PageSix, НФЛ обратилась к Адель с предложением стать хедлайнером шоу в перерыве Супербоула LX.

Ранее в прессе рассуждали о потенциальном выступлении Тейлор Свифт, а комиссионер Роджер Гуделл в начале месяца уклончиво заявил, что оно «возможно». Также упоминалось имя Майли Сайрус.

Адель уже отклоняла аналогичное предложение в 2016 году перед Супербоулом LI. «Этот концерт не про музыку. Я не умею танцевать. Они были очень любезны, но я отказала», — сказала певица тогда.

По информации источников, артисты в перерыве Супербоула, как правило, не получают прямого гонорара, а зарабатывают за счет роста продаж билетов и музыки.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
