0

Координатор нападения «Лас-Вегаса» заявил, что не обсуждает с Томом Брэди план на игру

Присутствие Тома Брэди в тренерской будке «Лас-Вегас Рейдерс» и сообщения ESPN о его регулярных разговорах с координатором нападения Чипом Келли вызвали вопросы о степени вовлеченности миноритарного владельца клуба в работу штаба.

В четверг Келли заявил, что Брэди не участвует в подготовке к матчам.

«Я много общаюсь с ним о футболе, но это не касается плана на конкретную игру. Летом мы проводили Zoom-сессии, я спрашивал его, какие схемы он предпочитал против определенных защит. Но на еженедельной основе он не планирует с нами игры и не обсуждает планы», — сказал Келли.

По словам координатора, Брэди действительно находился в тренерской будке в предсезонке и в матче с «Лос-Анджелес Чарджерс», однако он не вмешивался в процесс.

«Когда речь идет о недельных планах, это не совместная работа. У него достаточно дел. Мы просто иногда обсуждаем схемы, которые он видел, но не более того», — подчеркнул Келли.

В 3-м туре «Рейдерс» сыграют против «Вашингтон Коммандерс», а Брэди будет работать на игре «Чикаго Беарс» — «Даллас Каубойс» в эфире Fox.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoТом Брэди
logoНФЛ
logoЧип Келли
logoЛас-Вегас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ не нашла нарушений в присутствии Тома Брэди в тренерской будке «Рейдерс»
17 сентября, 18:34
Том Брэди сыграет на турнире по флаг-футболу в Саудовской Аравии
116 сентября, 15:10
Главные новости
Новый Орлеан не примет Супербоул в 2031 году из-за непродленного договора аренды стадиона
сегодня, 17:52
Джейден Дэниелс не сыграет против «Лас-Вегаса»
сегодня, 17:14
НФЛ. 3-я неделя. «Баффало» сыграл с «Майами», «Кливленд» встретится с «Грин-Бэй» и другие матчи
16сегодня, 06:17
Джаред Гофф и Джонатан Тейлор попали в число лучших игроков 2-го тура НФЛ
вчера, 19:58
Совет округа Колумбия одобрил строительство нового стадиона «Коммандерс» в Вашингтоне
1вчера, 19:41
«Питтсбург» достиг соглашения с ресивером Айзеей Ходжинсом
17 сентября, 20:49
Ди-лайнмен «Тампа-Бэй» Кэлайджа Кэнси выбыл до конца сезона
217 сентября, 19:42
НФЛ не нашла нарушений в присутствии Тома Брэди в тренерской будке «Рейдерс»
17 сентября, 18:34
Джастин Филдс не сыграет против «Тампа-Бэй» в 3-м туре
117 сентября, 17:26
Тренер «Рэмс» Шон Маквей травмировал стопу во время матча с «Теннесси»
17 сентября, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01