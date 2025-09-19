Координатор нападения «Лас-Вегаса» заявил, что не обсуждает с Томом Брэди план на игру

Присутствие Тома Брэди в тренерской будке «Лас-Вегас Рейдерс» и сообщения ESPN о его регулярных разговорах с координатором нападения Чипом Келли вызвали вопросы о степени вовлеченности миноритарного владельца клуба в работу штаба.

В четверг Келли заявил, что Брэди не участвует в подготовке к матчам.

«Я много общаюсь с ним о футболе, но это не касается плана на конкретную игру. Летом мы проводили Zoom-сессии, я спрашивал его, какие схемы он предпочитал против определенных защит. Но на еженедельной основе он не планирует с нами игры и не обсуждает планы», — сказал Келли.

По словам координатора, Брэди действительно находился в тренерской будке в предсезонке и в матче с «Лос-Анджелес Чарджерс», однако он не вмешивался в процесс.

«Когда речь идет о недельных планах, это не совместная работа. У него достаточно дел. Мы просто иногда обсуждаем схемы, которые он видел, но не более того», — подчеркнул Келли.

В 3-м туре «Рейдерс» сыграют против «Вашингтон Коммандерс», а Брэди будет работать на игре «Чикаго Беарс» — «Даллас Каубойс» в эфире Fox.