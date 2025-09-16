Том Брэди сыграет на турнире по флаг-футболу в Саудовской Аравии
Семикратный победитель Супербоула и аналитик Fox Sports Том Брэди объявил, что примет участие в выставочном турнире по флаг-футболу в Эр-Рияде. Соревнование под названием Fanatics Flag Football Classic пройдет 21 марта 2026 года на арене Kingdom Arena.
Вместе с Брэди на поле выйдут Сейкуон Баркли, Сиди Лэмб, Кристиан Маккэффри, Макс Кросби и Роб Гронковски. Тренерами команд будут Пит Кэрролл («Лас-Вегас»), Шон Пейтон («Денвер») и Кайл Шенахен («Сан-Франциско»).
Трансляцию обеспечит Fox Sports, ведущим шоу станет комик Кевин Харт.
«Это многолетний проект. Мы начинаем с первого турнира, и все игроки, с которыми я говорил, рады принять участие. С приближением Олимпиады-2028 я не хотел упустить возможность стать частью этого», — сказал Брэди.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
