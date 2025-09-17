НФЛ не нашла нарушений в присутствии Тома Брэди в тренерской будке «Рейдерс»

Лига прокомментировала появление миноритарного владельца «Лас-Вегас Рейдерс» Тома Брэди в тренерской будке во время матча против «Лос-Анджелес Чарджерс» (9:20). В эфире показали, как бывший квотербек сидит с гарнитурой рядом с тренерами команды.

«Правила НФЛ не запрещают владельцам находиться в тренерской будке или использовать гарнитуру во время игры. Брэди находился там в статусе миноритарного партнера. Все лица обязаны соблюдать запрет на использование любых электронных устройств, кроме выданных лигой», — говорится в заявлении.

Главный тренер «Рейдерс» Пит Кэрролл подчеркнул, что присутствие Брэди не влияет на работу штаба. «Он уважительно относится к ситуации. Он не обсуждает с нами планы на игру, не вмешивается в процесс. У нас разговоры на общие темы, не более», — сказал тренер.

Следующий матч «Рейдерс» проведут 21 сентября против «Вашингтона».