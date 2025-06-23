Том Брэди выиграл спортивный турнир на фестивале Fanatics и заработал $1 млн

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди стал победителем первых в истории Игр Fanatics — соревнования, в котором спортсмены и знаменитости соревновались с болельщиками в восьми спортивных дисциплинах. Турнир прошел в Нью-Йорке в рамках фестиваля Fanatics.

Брэди набрал 399,1 очка и возглавил таблицу из 100 участников, получив главный приз — $1 млн. По его словам, он разделит по $5 тысяч между 50 болельщиками, участвовавшими в соревнованиях, а оставшуюся часть пожертвует на благотворительность.

Второе место занял боец UFC Джастин Гейджи (345,5 очка), получив в награду Ferrari 812 GTS. Третьим стал 39-летний учитель из Пенсильвании Мэтт Денниш (326 очков), выигравший редкую карточку новичка Леброна Джеймса — Topps Chrome Gold Refractor 2003–04, оцененную в 9,5 балла по шкале Beckett. Позже Денниш продал карточку Брэди за $250 тысяч, а также получил от него именную карточку и подписанную игровую майку.

Программа включала восемь тематических конкурсов: навыки квотербека, броски в баскетбольную корзину, удары по футбольным воротам, точность при бейсбольной подаче, попадания шайбой в стиральную машину, эффектный выход как у звезды WWE, удары в стиле UFC и гольф-челлендж на точность.

В топ-10 вошли шестеро болельщиков. Четвертое место занял звезда НБА Джеймс Харден, а пятым стал экс-квотербек «Джайентс» Илай Мэннинг.