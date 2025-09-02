Том Брэди: «Квотербеки в НФЛ сейчас не так хорошо ментально подготовлены к игре, как 25 лет назад»

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди высказался о молодых квотербеках в НФЛ.

«Я не считаю, что квотербеки сейчас так же ментально подготовлены к игре, как когда я пришел в лигу 25 лет назад. Тогда на первом месте стояло понимание защит, изучение индивидуальных противостояний, чтение розыгрыша до снэпа, умение выводить команду на нужный розыгрыш и менять его при необходимости. Я учился этому годами. И, по-настоящему освоив это, ты даешь своей команде максимальные шансы на победу — становишься настоящим командиром на поле», — сказал Брэди.

Он отметил, что из-за ограниченных физических данных ему самому пришлось делать ставку на интеллект и понимание игры — в отличие от нынешней молодежи, у которой упор делается на атлетизм.

«На поле у тебя должно быть преимущество в мышлении, и иногда оно важнее физического. Хотел бы я уметь бегать? Конечно. Но раз я не мог, пришлось вдвойне сосредоточиться на остальном», — добавил Брэди.

Брэди завершил карьеру по окончании сезона 2022 года. Сейчас он миноритарный владелец «Лас-Вегас Рейдерс» и комментатор на телеканале FOX.