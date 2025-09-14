«Атланта» отправила кикера Янгуэя Ку на скамейку запасных. В прошлом матче он не забил филд-гол на последних секундах
«Атланта Фэлконс» официально внесли изменения в заявку на второй тур: кикер Янгуэй Ку не сыграет против «Миннесота Вайкингс», его заменит Паркер Ромо. Ку не полетел с командой, решение не связано с травмой — игрок был отправлен в запас.
Ромо переведен из тренировочного состава в основной и выйдет на поле в воскресенье.
Неделю назад Ку промахнулся с 44 ярдов в попытке сравнять счет в матче с «Тампа-Бэй Бакканирс», а в прошлом сезоне показал худший в карьере процент реализации филд-голов (73,5).
28-летний Ромо в прошлом году провел четыре матча за «Миннесоту», реализовав 11 из 12 филд-голов и 7 из 8 экстра-пойнтов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
