«Атланта» отправила кикера Янгуэя Ку на скамейку запасных. В прошлом матче он не забил филд-гол на последних секундах

«Атланта Фэлконс» официально внесли изменения в заявку на второй тур: кикер Янгуэй Ку не сыграет против «Миннесота Вайкингс», его заменит Паркер Ромо. Ку не полетел с командой, решение не связано с травмой — игрок был отправлен в запас.

Ромо переведен из тренировочного состава в основной и выйдет на поле в воскресенье.

Неделю назад Ку промахнулся с 44 ярдов в попытке сравнять счет в матче с «Тампа-Бэй Бакканирс», а в прошлом сезоне показал худший в карьере процент реализации филд-голов (73,5).

28-летний Ромо в прошлом году провел четыре матча за «Миннесоту», реализовав 11 из 12 филд-голов и 7 из 8 экстра-пойнтов.