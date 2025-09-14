«Даллас» обсуждал обмен Майки Парсонса с «Джетс» и нацеливался на Куиннена Уильямса

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс признался, что клуб связывался с «Нью-Йорк Джетс» по поводу возможного обмена Майки Парсонса. По его словам, в обратном направлении должен был проследовать тэкл защиты Куиннен Уильямс.

Джонс отметил, что у «Джетс» не хватило ресурсов для реализации обмена. Руководство «Далласа» изначально ставило целью получить тэкла, способного останавливать вынос. В итоге клуб усилился Кенни Кларком в результате сделки с «Грин-Бэй Пэкерс».

По информации Fox Sports, «Каубойс» не смогли продвинуться в переговорах со всеми заинтересованными командами из АФК.