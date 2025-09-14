0

«Даллас» продлил контракт с Тайлером Смитом на 4 года и $96 млн

«Даллас Каубойс» и гард Тайлер Смит договорились о четырехлетнем продлении контракта. Сумма соглашения составила $96 млн, и теперь Смит стал самым высокооплачиваемым гардом в НФЛ.

24-летний Смит был выбран в первом раунде драфта-2022 и сейчас проводит четвертый сезон по контракту новичка. Ранее клуб активировал опцию пятого года по соглашению.

После того как владелец и генеральный менеджер Джерри Джонс решил обменять Майку Парсонса в «Грин-Бэй», сочтя его запросы чрезмерными, он инвестировал средства в сохранение одного из ключевых игроков линии нападения.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Тайлер Смит
logoДаллас
logoНФЛ
