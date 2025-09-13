Джерри Джонс — о переходе Майки Парсонса: «Это было правильное решение»

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс прокомментировал обмен эдж-рашера Майки Парсонса в «Грин-Бэй Пэкерс».

«Есть 30 других клубов, которые играют без Майки. Защиту можно строить разными способами, и в истории многие выигрывали матчи без Дейона Сандерса или других звезд. Чтобы играть в футбол, нужно около 40 игроков», — сказал Джонс в эфире 105.3 The Fan.

Джонс напомнил об обмене раннинбека Хершела Уокера в «Миннесот Вайкингс», когда «Даллас» получил набор выборов на драфте и построил команду, выигравшую три Супербоула в 1990-х. По его словам, сделка с Парсонсом отличалась: она была направлена не на будущее, а на усиление состава несколькими игроками сразу.

«Это был осознанный обмен одного на трех-четырех-пяти-шестерых. Кто лучше? Один выдающийся игрок или несколько сильных исполнителей? У нас уже есть Кенни Кларк, и да, он не Майка. Но, учитывая контракт Дака Прескотта, это был лучший способ повысить наши шансы на Супербоул», — отметил Джонс.

По словам владельца, в условиях потолка зарплат важно распределять ресурсы на несколько позиций, а не только на одну звезду: «Один игрок — это еще не вся защита. Только квотербек имеет важное значение, как один игрок. Поэтому я распределяю $100–200 млн на многих игроков и позиции. Это именно то, что я сделал».

Парсонс помог «Пэкерс» одержать две победы на старте сезона. За два матча он набрал 1,5 сэка, 3 захвата и 4 удара квотербека.