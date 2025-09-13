«Канзас-Сити» — андердог перед домашним матчем с «Иглс». Это всего второй такой случай при Патрике Махоумсе

Патрик Махоумс провел 68 домашних матчей за «Канзас-Сити Чифс». Лишь один раз команда выходила на поле в статусе андердога.

Второй случай произойдет в воскресенье, когда «Чифс» будут принимать «Филадельфию Иглс». Букмекеры определили гостей фаворитами с преимуществом в 1,5 очка.

Ранее «Канзас-Сити» считался андердогом дома только в матче 6-го тура сезона-2022 против «Баффало Биллс». Тогда «Биллс» имели фору в 2,5 очка и победили со счетом 24:20.

В прошлом сезоне «Иглс» разгромили «Чифс» в Супербоуле, а сейчас стартовали с победы, в то время как «Канзас-Сити» проиграл в первом туре. Если действующие чемпионы АФК не смогут обыграть «Филадельфию», то начнут сезон с 0–2 впервые в эпоху Махоумса.