Патрик Махоумс: «Мне нужно лучше бросать мяч в глубину»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс после тренировки на сборах заявил, что ему необходимо улучшить игру на дальних передачах.

«Нам нужно продолжать бросать в глубину. У нас отличные корнеры, так что будет непросто. Даже после неудачных попыток мы можем обсуждать маршруты, детали. Главное — вернуть в игру дальние передачи. Это откроет и все остальное в нападении.

Раньше дальние передачи у нас получались, но в последние годы — нет. Чтобы нападение было классным, нужно реализовывать эти передачи. Это ключ ко всему остальному. Если соперники будут давить на линии и провоцировать нас на дальние броски, мы должны показать, что способны на это. Начинается все с меня — с того, чтобы дать парням шанс», — объяснил Махоумс.

В прошлом сезоне Махоумс набирал лишь 6,8 ярда за попытку — худший показатель в его карьере. В сезоне–2022 он набирал 8,1 ярда и получил второй приз MVP.